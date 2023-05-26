Правительство прорабатывает предложение Думы запретить транзит фур из Польши

Обращение палаты поступило в аппарат кабмина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство РФ получило обращение Госдумы с призывом запретить транзит польских фур через российскую территорию и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо, сейчас оно прорабатывается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

"Обращение Государственной думы поступило в аппарат правительства Российской Федерации, и в настоящее время ведется проработка вопроса", - сказали в правительстве в пятницу.

Как отмечали ранее депутаты, такое решение может быть ответом на антироссийскую политику Варшавы, так как в этом случае Польша лишится "порядка €8,5 млрд доходов, получаемых за счет России". Парламентарии также обращали внимание, что это зеркальная реакция на запрет российским и белорусским автотранспортным компаниям выполнять перевозки по территории Евросоюза.