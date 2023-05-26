Reuters: Lloyd's отказывается страховать индийские танкеры с нефтью из России

По данным агентства, это может коснуться 21 из 36 нефтеналивных судов индийской компании Gatik Ship mаnagement

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Британский страховой рынок Lloyd's of London намерен к 3 июня прекратить сертификацию танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement, которая стала крупным перевозчиком российской нефти после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

"Регистр Lloyd's стремится соблюдать санкционные правила в отношении торговли российской нефтью. Мы отказываемся от предоставления услуг любым судам, которые нарушают санкции", - приводит Reuters заявление британского страхового рынка.

Прекращение Lloyd's оформления страхового покрытия грузов может коснуться 21 из 36 нефтеналивных судов индийской компании. В апреле предоставлять страховое покрытие танкерам Gatik отказалась American Club, одна из крупнейших в мире страховых компаний.

По информации Reuters, Gatik в этом году стала крупнейшим перевозчиком российской нефти в Индию. В январе-апреле этого года на судах компании в индийские порты было доставлено 2,76 млн тонн российских энергоносителей.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, не поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть и активно продолжает ее покупку. По данным индийского министерства торговли и промышленности Индии, Россия стала главным экспортером нефти в республику в 2022-23 финансовом году (продолжается с 1 апреля по 31 марта), поставив 50,84 млн тонн нефти. Как заявила министр финансов республики Нирмала Ситараман, Индия может покупать российскую сырую нефть по цене, близкой или даже превышающей предельную цену, установленную странами G7, если это будет необходимо.