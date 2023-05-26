26 мая, 09:04

FT: в Британии проверяют рынок устойчивых кредитов на несоответствие экологическим целям

По данным издания, финансовый сектор все больше обеспокоен по поводу так называемого "зеленого отмывания", когда банки используют кредитование для преувеличения своей положительной социальной и экологической значимости

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) анализирует рынок кредитов устойчивого развития из-за опасений, что реальные условия кредитования не соответствуют заранее намеченным экологическим целям. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

"Люди используют кредиты, но, возможно, делают это не так хорошо, как могли бы, обладая стандартами и прозрачностью", - об этом сообщил газете Саша Садан, директор по вопросам окружающей среды, социальной защиты и управления FCA. "Большое беспокойство вызывает то, что мы просто не достигнем углеродной нейтральности, хотя мы и утверждаем обратное", - добавил он.

По данным издания, этим внезапным расследованием FCA отреагировало на растущую обеспокоенность финансового сектора по поводу так называемого "зеленого отмывания", когда банки используют кредитование для преувеличения своей положительной социальной и экологической значимости, чтобы улучшить собственную репутацию.

Это происходит из-за того, что компании, которые берут кредиты устойчивого развития, должны выполнить условия, установленные банком и реализовать намеченные экологические программы. В случае успеха они вознаграждаются более низкими ставками. В противном же - наказываются более высокими. Однако банки зачастую используют данные кредиты для саморекламы, закрывая глаза на их реальные результаты.

В прошлом году в Великобритании было выдано $29,2 млрд кредитов устойчивого развития. Общая их сумма составила чуть более десятой части от общеевропейской. 

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