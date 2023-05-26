Минфин может рассмотреть увеличение сроков льготного субсидирования инвесткредитов для МСП

Однако необходимо проанализировать наличие таких проектов у малого бизнеса, заявил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минфин РФ считает, что бюджет может субсидировать более длинные инвестиционные кредиты, однако необходимо проанализировать наличие таких проектов у малого бизнеса. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на форуме "Опоры России".

"Это можно сделать. Но давайте посмотрим, есть ли такие у малого бизнеса проекты, такие длинные. Для того, чтобы операционная окупаемость возникала на десятилетний период, ближе к десятилетке. Это, наверное, ближе к крупному бизнесу. Давайте проанализируем. И тогда мы сможем принять решение", - ответил министр на вопрос, какой механизм может быть у Министерства финансов для того, чтобы инвестиционные кредиты были не трехлетние, а шестилетние, и чтобы условия по ним были прогнозируемые.

Как объяснил Силуанов, это не связано, на самом деле, с бюджетным циклом. "У нас программа действует пятилетняя. И мы можем субсидировать кредиты, выходящие за бюджетный период, бюджетный цикл, который сегодня трехлетний. Поэтому здесь мы субсидируем кредиты до пяти лет. <...> Логика такая, что, как правило, для малого бизнеса <...> инвестиционная фаза составляет около трех лет. Плюс выход на операционную рентабельность еще два года. Поэтому из этого возник пятилетний период, когда мы помогаем на инвестиционном цикле дешевыми деньгами и помогаем тоже дешевыми деньгами для того, чтобы выйти на нормальную операционную деятельность", - сказал он.

Глава Минфина также добавил, что надо смотреть на период окупаемости, если говорить о более длительных кредитах.