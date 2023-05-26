В Сомали поддержали саммит Россия - Африка как импульс для связей

Мероприятие состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сомали поддерживает проведение второго саммита Россия - Африка и видит в нем импульс для развития сотрудничества РФ и стран Африки в ряде сфер. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сомали Абшир Омар Хуруз на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Наш президент Хасан Шейх Мохамуд поддерживает проведение второго саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в следующем месяце, - сказал он. - Мы воспринимаем форум как возможность, которая укрепит отношения между Африкой и Россией, а также укрепит наши отношения в экономике и политической сфере".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".