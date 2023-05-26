Меньше 10% ИП перешли в число самозанятых с начала работы программы

По данным ФНС, объем товаров и услуг, реализованных самозанятыми в марте, вырос на 24,6%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. С начала ввода программы по самозанятым в этот режим перешло меньше 10% или 380 тыс. индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России в ходе приуроченного ко дню предпринимателя Форума (Совета регионов) "Опоры России" "Финансовые и налоговые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях".

"Сегодня это самый большой по количеству людей добровольный режим в Российской Федерации и это при том, что там больше 50% людей, которые до вступления вообще налогов не платили. Мы боялись туда перейдут индивидуальные предприниматели. [Но перешло] 380 тыс., это меньше 10% от индивидуальных предпринимателей", - сказал Егоров.

По данным ФНС, объем товаров и услуг, реализованных самозанятыми в марте, вырос по сравнению с февралем на 20,17 млрд рублей или на 24,6%, до 102,15 млрд рублей. Общее число выписанных чеков увеличилось на 15,2%, до 54,3 млн. Средний чек составил 1 тыс. 881 рубль.

В марте служба сообщала, что в России уже зарегистрировано более 7 млн самозанятых, ежедневно регистрируются 7,5 тыс. пользователей.