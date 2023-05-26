Грузия по забронированным билетам вошла в топ-10 популярных у россиян направлений

Средний чек на авиаперелет из РФ составил 32 тыс. рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Грузия по реально забронированному количеству авиабилетов вошла только в топ-10 популярных у россиян направлений для авиапутешествий в июне из-за высокой стоимости билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

"Спрос на авиабилеты в Грузию стал расти после объявления о восстановлении авиасообщения. Если судить только по поисковым запросам, на июнь Грузия [вошла] в топ-3 международных направлений вместе с Турцией и Арменией. Если смотреть на реально забронированные билеты, Грузия в топ-10, что можно объяснить более высокой ценой перелетов", - отметили в компании.

Например, средний чек на рейсах из России в Грузию - 32 тыс. рублей, в Турцию - 26 тыс. рублей, в Армению - 14 тыс. рублей.

"Относительно высокий средний чек может быть связан с небольшими провозными мощностями. Пока между Москвой и Тбилиси летают лишь самолеты авиакомпаний "Азимут" и Georgean Airways. Возможно, ситуацию изменит приход новых перевозчиков", - полагают в Aviasales.

Ранее грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил, что запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. В связи с этим количество поисковых запросов билетов из Москвы в Ларнаку выросло на 161% за сутки, из России на Кипр - на 126%.