Эксперт оценил рост экспорта сельхозпродукции РФ в Турцию на 20% к 2030 году

Наиболее перспективными товарами являются пшеница, подсолнечное масло, зерновые культуры, кукуруза, отруби, зернобобовые, жмыхи и прочие

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в Турцию может вырасти на 20% к 2030 году и превысить $6 млрд. В перечне ключевых импортеров российской продукции Турция занимает второе место после Китая, сообщила начальник отдела региональной аналитики федерального центра "Агроэкспорт" Варвара Макеева в четверг на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023".

"По нашим оценкам к 2030 году экспорт продукции АПК в Турцию может увеличиться почти на $1 млрд, и составить более $6 млрд. По нашим расчетам, наиболее перспективными товарами в контексте развития экспорта в Турцию являются такие продукты, как пшеница, подсолнечное масло, зерновые культуры, кукуруза, отруби, зернобобовые, жмыхи и прочие", - сообщила Макеева.

Экспорт продукции АПК сконцентрирован в ряде регионов России, так на долю 10 из них приходится более 67% экспорта. Башкирия занимает 11 место в этом рейтинге, лидируя в поставках молочной сыворотки, жмыха, сахарной продукции, меда и семян льна, отметила спикер.

Общий товарооборот России и Турции увеличился на 20% в 2022 году и превысил $7,4 млрд. Экспорт продукции АПК в 2022 году составил более $5 млрд, добавила Макеева.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.