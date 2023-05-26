РФ не поддержит позицию Запада при подготовке договора по борьбе с загрязнением пластиком

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, в качестве основного национального инструмента должен применяться институт расширенной ответственности производителей, а также законодательные ограничения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Россия не поддержит позицию западных стран об ограничении добычи первичного сырья при подготовке в конце мая международного договора о борьбе с загрязнением пластмассами. Об этом заявила в пятницу заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе.

"Россия принимает активное участие в подготовке международного договора о борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде, вторая сессия обсуждения которого состоится 29 мая. При этом мы занимаем взвешенную позицию. Понимая, что отказаться от применения пластика в таких сферах, как медицина, промышленная безопасность или ЖКХ невозможно. В этой связи мы не поддерживаем позицию западных стран об ограничении добычи первичного сырья. Считаем, что бороться нужно с трудно перерабатываемыми или неперерабатываемыми отходами", - сказала Абрамченко.

По ее словам, в качестве основного национального инструмента должен применяться институт расширенной ответственности производителей, а также законодательные ограничения. Так, вместе с законодателями правительство работает над установлением запрета использования одноразовой посуды, пакетов, сумок и мешков из различного вида пластика в центральной экологической зоне Байкала.

"Как и многие другие загрязнители, пластиковый мусор - это трансграничная экологическая проблема. Ежегодно в океан попадает до 12 млн тонн пластиковых отходов, что эквивалентно заполнению одного мусоровоза каждую минуту. Как показывают новые исследования, около 80% плавучего мусора составляет пластик, который практически не разлагается со временем, а только распадается на микрочастицы", - добавила Абрамченко.

О конгрессе

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".