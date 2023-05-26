Правительство выделит Госкорпорации по ОрВД 5 млрд рублей на текущую деятельность

В Росавиации пояснили, что эти средства позволят обеспечить безопасное аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов, а также поддержать текущую финансовую деятельность предприятия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минфин РФ согласовал предоставление ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (Госкорпорации по ОрВД, подведомственно Росавиации, отвечает за работу авиадиспетчеров) 5 млрд рублей на продолжение текущей деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минфин России согласовал выделение Госкорпорации по ОрВД средств в объеме 5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом в Росавиации ТАСС пояснили, что эти средства позволят обеспечить безопасное аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов, а также поддержать текущую финансовую деятельность предприятия, сохранить высококвалифицированный персонал.

"После публикации соответствующего распоряжения правительства средства будут доведены до Росавиации, после чего ведомство незамедлительно направит их в предприятие. Вопрос о дальнейшей поддержке предприятия может быть рассмотрен по итогам анализа его финансового состояния за отчетный период", - отметили в Росавиации, добавив, что вопрос реорганизации госкорпорации не рассматривается.

В прошлом году ГК получила 18 млрд рублей субсидий из бюджета.