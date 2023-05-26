26 мая, 09:51,
обновлено 26 мая, 09:53

Песков: страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их разморозить без каких-либо условий

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, в противном случае они будут нарушать нормы международного права

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государства, посягнувшие на российские активы, должны их разморозить без каких-либо условий, в противном случае они будут нарушать нормы международного права. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявления Лондона о том, что Великобритания не вернет замороженные активы РФ до ее согласия на компенсацию Украине, Песков сказал: "Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий".

"В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", - добавил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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