26 мая, 09:58,
обновлено 26 мая, 10:14

МЭР разрабатывает механизмы защиты общества при эксплуатации ИИ

Как заявили в ведомстве, это позволит минимизировать риски причинения вреда ИИ в источниках повышенной опасности

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Минэкономразвития ведет работу по созданию института гражданско-правовой ответственности разработчиков систем искусственного интеллекта (ИИ), в рамках которой прорабатывает механизмы защиты общественных интересов при эксплуатации ИИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сейчас мы работаем над созданием института гражданско-правовой ответственности разработчика ИИ. Минэкономразвития прорабатывает механизмы, позволяющие защитить общественные интересы при эксплуатации ИИ в направлениях, которые человек полностью контролировать не может. Это позволит минимизировать риски причинения вреда ИИ в источниках повышенной опасности", - отметили в пресс-службе, добавив, что снижение рисков использования ИИ - вопрос комплексный. Его решение требует участия широкого круга заинтересованных ведомств, бизнеса и социальных институтов, научного и экспертного сообществ.

В пресс-службе напомнили, что Минэкономразвития в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", который курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, разрабатывает регулирование, позволяющее уменьшить риски причинения вреда при использовании ИИ в деятельности повышенной опасности. 

Теги:
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