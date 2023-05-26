Минпромторг расширит перечень параллельного импорта контактными линзами

В него внесут линзы брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Минпромторг РФ расширит перечень параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта. С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка", - прокомментировали в Минпромторге.

Там также подчеркнули, что в дальнейшем, при сохранении официальных поставок, эта продукция может быть исключена из перечня.

Ранее в Минпромторге сообщали, что на российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность.

Компания Johnson & Johnson ранее уведомила Росздравнадзор о выводе из ассортимента в России контактных линз одного наименования. В ведомстве исключили дефицит контактных линз в РФ.

"Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщал о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию.