Суд в ФРГ счел противозаконными обыски на яхте и виллах в рамках дела Усманова

Речь идет об обысках, которые сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам и налоговые инспекторы провели в сентябре 2022 года на нескольких виллах, расположенных у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Окружной суд во Франкфурте-на-Майне счел противозаконными несколько обысков, которые провели в прошлом году правоохранительные органы ФРГ по делу Алишера Усманова. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel.

Речь идет об обысках, которые сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и налоговые инспекторы провели в сентябре на нескольких виллах, расположенных у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена. Тогда они конфисковали документы и предметы искусства.

Суд счел, что франкфуртская прокуратура не предоставила достаточно оснований для подозрения Усманова в отмывании денег. К тому же, как пишет Der Spiegel, в ордерах были обнаружены серьезные ошибки. Судьи, в частности, подвергли критике то, что прокуратура в своей аргументации в значительной степени опиралась на касающиеся Усманова видео Алексея Навального, которые были распространены в соцсетях. Убедительных доказательств якобы нечистоплотных сделок со стороны предпринимателя следователи предоставить не смогли. В то же время, как пишет издание, надеяться на скорое возвращение конфискованных документов и предметов искусства не приходится, поскольку они были изъяты и в рамках других дел, в частности по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, в Германии Усманова подозревают еще и в нарушении санкционного режима, пишет Der Spiegel.

Адвокатская контора Gauweiler & Sauter, защищающая интересы Усманова, подтвердила решение инстанции. В ее заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится о том, что суд во Франкфурте-на-Майне "по праву признал", что утверждение о подозрении гражданина Узбекистана Усманова в предполагаемом "отмывании денег" не имеет под собой оснований и все обыски со стороны прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках этого дела являются противозаконными.

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Алишера Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморожены. В мае прошлого года в пресс-службе суда подтвердили ТАСС, что Усманов подал иск в Европейский суд 29 апреля, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Истец требует отмены решения Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения. Однако, как сообщала газета Bild, Европейский суд отклонил ходатайство о рассмотрении в ускоренном порядке иска Усманова.