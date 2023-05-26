В трех регионах Украины повреждены энергосети

Как сообщили в "Укрэнерго", речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Повреждения энергосетей зафиксированы в трех областях Украины. Об этом сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В сообщении в Telegram-канале компании говорится, что повреждены сети в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, из-за непогоды отмечаются отключения электричества у потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. "Бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение", - отметили в "Укрэнерго".

В среду в "Укрэнерго" сообщили, что Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности. В конце апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии летом этого года.