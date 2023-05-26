Программу по борьбе с опустыниванием создадут для 14 регионов России до конца 2024 года

По словам зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко, экологическая проблема характерна практически для всех стран, общая площадь подверженных опустыниванию земель составляет в мире более 3 млрд га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года для 14 российских регионов. Об этом заявила в пятницу заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе.

"В России сформирован уникальный опыт агроэкологических мероприятий. До конца 2024 года будет создана национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны", - сказала Абрамченко.

По ее словам, эта экологическая проблема характерна практически для всех стран мира. Общая площадь подверженных опустыниванию земель составляет более 3 млрд га - это 40% продуктивной площади земного шара.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".