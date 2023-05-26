В НАО снизили ставки по микрозаймам для самозанятых

Сниженная ставка будет действовать до конца октября

ТАСС, 26 мая. Ставки по микрозаймам для самозанятых снизили в Ненецком автономном округе (НАО) до конца октября 2023 года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Для самозанятых в фонде (Фонд поддержки предпринимательства НАО - прим. ТАСС) действуют две программы: "Старт" и "Развитие". Для тех, кто начинает бизнес (от трех месяцев и не более одного года), доступен микрозаем до 200 тыс. рублей. Для самозанятых, ведущих бизнес более полугода, максимальная сумма микрозайма - до 500 тыс. рублей. При наличии залога в виде имущества процентная ставка составит 3% годовых, без залога под поручительство физического или юридического лица - 6% годовых", - приводит пресс-служба слова директора регионального фонда поддержки предпринимательства Ольги Сухих.

Как пояснила ТАСС Сухих, ранее при залоге имущества ставка составляла 5%, под поручительство - 8%.

Сниженная процентная ставка играет очень важную роль в развитии и расширении бизнеса. Самозанятый может получить микрозаем для покупки нового оборудования, которое повысит производительность и эффективность его работы, что приведет к увеличению объемов продукции или услуг и увеличению выручки.