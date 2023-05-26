Регистрация оператора платежной системы снова будет обязательной с 1 июля

ЦБ решил не продлевать послабление для субъектов НПС о неприменении мер за отсутствие регистрации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России решил не продлевать с 1 июля текущего года послабление для субъектов национальной платежной системы (НПС) о неприменении мер за отсутствие регистрации. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов национальной платежной системы (НПС), которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения кредитными организациями установленного законом критерия", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ РФ, мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности субъектов НПС.

Послабление было введено в 2022 году в связи с трансформацией корреспондентских отношений кредитных организаций, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств из-за санкционных ограничений. Затем мера поддержки была пролонгирована до 1 июля 2023 года.