В Прикамье утвердили субсидии на производство и реализацию товарной рыбы

На возмещение части затрат на корма, электроэнергию, содержание и ремонт производственного имущества смогут претендовать предприятия, являющиеся добросовестными налогоплательщиками и включенные в реестр получателей господдержки

ПЕРМЬ, 26 мая. /ТАСС/. Субсидии на производство и реализацию товарной рыбы утвердили в Пермском крае. Сельхозтоваропроизводители смогут получить возмещение части затрат на корма, электроэнергию, содержание и ремонт производственного имущества, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Прикамья.

"У нас большие перспективы для развития рыбоводства, в регионе достаточно много водоемов. При этом важно повысить качество рыбной продукции. Еще одна задача - увеличивать количество земель под севооборот. Договорились помогать нашим аграриям получать участки для сельскохозяйственной деятельности", - цитируют губернатора региона Дмитрия Махонина в правительстве.

По данным министерства агропромышленного комплекса, сейчас утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы. Воспользоваться новой региональной мерой поддержки смогут производители, являющиеся добросовестными налогоплательщиками и включенные в реестр получателей господдержки. Также реализация товарной рыбы собственного производства должна осуществляться через федеральную систему контроля ФГИС "Меркурий".

Компенсировать за счет субсидии можно будет часть затрат аграриев на корма и кормовые добавки, электроэнергию, содержание и ремонт имущества, используемого в производстве. "Сейчас у нас установлена расчетная ставка по этой субсидии, она будет составлять 105 рублей за 1 кг реализованной товарной рыбы, которая прошла через систему "Меркурий", - отметил министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков. Он также пояснил, что на эти цели из регионального бюджета будет направлено более 7 млн рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. Прием документов на получение субсидий будет проходить до 26 июня.

В марте 2022 года в Пермском крае также ввели несколько новых мер поддержки аграриев региона. В частности, тогда было принято решение выплачивать субсидии сельхозпроизводителям на три месяца раньше обычного срока - в июле. Объем субсидирования при этом остался прежним - более 3 млрд рублей. Также был пересмотрен механизм выдачи ряда субсидий, в том числе аграриям начали предоставлять авансы под будущие обязательства. Помимо этого, с 2023 года начала действовать еще одна мера поддержки агробизнеса - грант "Агропрогресс" на сумму до 30 млн рублей для реализации крупных инвестиционных проектов.