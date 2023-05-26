Усманов рассчитывает на прекращение уголовного преследования в Германии

Окружной суд во Франкфурте-на-Майне ранее счел противозаконными обыски у предпринимателя в сентябре 2022 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Алишер Усманов рассчитывает, что уголовное преследование против него в Германии будет прекращено в связи с решением немецкого суда о незаконности обысков у предпринимателя в сентябре прошлого года.

"Для нас с самого начала было очевидно отсутствие законных оснований для данного расследования, равно как не вызывал никаких сомнений политический характер уголовного преследования А. Б. Усманова в ФРГ. <…> Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено", - сообщил ТАСС представитель предпринимателя.

Ранее Окружной суд во Франкфурте-на-Майне счел противозаконными ряд обысков, которые провели в прошлом году правоохранительные органы ФРГ по делу российского предпринимателя Алишера Усманова. Суд счел, что франкфуртская прокуратура не предоставила достаточно оснований для подозрения Усманова в отмывании денег.

Адвокатская контора Gauweiler & Sauter, защищающая интересы Усманова, подтвердила решение инстанции. В ее заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится о том, что суд во Франкфурте-на-Майне "по праву признал", что утверждение о подозрении гражданина Узбекистана Усманова в предполагаемом "отмывании денег" не имеет под собой оснований и все обыски со стороны прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках этого дела являются противозаконными.

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и налоговые инспекторы провели обыски в сентябре на нескольких виллах, расположенных у озера Тегернзе, квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена. Тогда они конфисковали документы и предметы искусства.