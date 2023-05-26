26 мая, 11:18

В Думе предложили объявлять налоговую амнистию для предпринимателей при расширении бизнеса

По словам руководителя фракции "Новые люди" Алексея Нечаева, как только выручка компании превышает 200 млн рублей в год, она "слетает" с упрощенной системы налогообложения и должна платить в два раза больше налогов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Налоговую амнистию для предпринимателей необходимо объявлять при расширении их бизнеса. Об этом в пятницу написал в своем Telegram-канале руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

По его словам, как только выручка компании превышает 200 млн рублей в год, она "слетает" с упрощенной системы налогообложения и должна платить в два раза больше налогов.

"Поэтому предприятия не растут. Или дробятся - и за это получают уголовные дела. Предлагаю простое решение. Когда микропредприятие становится малым, малое - средним, среднее - крупным, при каждом таком переходе объявлять налоговую амнистию за предыдущий период. И начинать новый отсчет для проверок, судебных претензий и любого госконтроля", - пояснил Нечаев.

Лидер "Новых людей" подчеркнул, что у начинающих предпринимателей нет денег на бухгалтеров и юристов. "Они могут по неопытности допускать ошибки. А потом, когда бизнес вырос и кормит больше ста семей, к директору врываются с обыском и предъявляют за старые грехи", - заключил парламентарий. 

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РоссияНечаев, Алексей Геннадьевич
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