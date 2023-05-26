В КРДВ заявили, что преференциальный режим Курил стал примером для международной ТОР

ТАСС, 26 мая. Преференциальный режим, действующий для резидентов на Курильских островах, стал примером для международной территории опережающего развития (ТОР), которую планируют создать на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев в ходе выездной сессии "ВЭФ-2023: Дальний Восток и Китай: международные территории опережающего развития - перспективы и возможности для сотрудничества" в рамках "Амурэкспофорума" в Благовещенске.
"Скажу об основных параметрах законопроекта [о международных ТОР], который сейчас проходит согласование в правительстве. Мы учли наиболее востребованные меры поддержки, которые уже есть в рамках действующих ТОР, например, система управления территорий и обеспечение инфраструктурой. Практика предлагаемых налоговых льгот взята с нашего режима на Курильских островах - обнулены четыре вида налогов на 20 лет (налог на прибыль, имущество, землю, транспорт), также на 20 лет будут снижены страховые взносы до 7,6%, предусмотрен режим свободной таможенной зоны", - сказал он.
Запрягаев отметил, что на резидентов международной ТОР не будут распространяться единые требования о валютном регулировании и контроле.
"Мы предусмотрим возможность ускоренной амортизации продукции, приобретенной у резидентов международной ТОР, как дополнительный стимул для выстраивания маркетинговой стратегии резидентов", - добавил гендиректор КРДВ.
Ранее в Минвостокразвития сообщали, что один из параметров международной ТОР - возможность компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, стать ее резидентом.