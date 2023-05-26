Посол Индонезии сообщил, что переговоры о ЗСТ с ЕАЭС продолжатся в ближайшие два месяца

Хосе Таварес считает, что это позитивно повлияет на развитие торгового оборота

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Переговоры между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) продолжатся в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил в пятницу посол Индонезии в Москве Хосе Таварес на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам бизнес-диалога ЕАЭС - Индонезия в рамках Евразийского экономического форума и проведению Дней Индонезии в Москве 27-28 мая.

"Хотел бы сказать о продолжении переговорного процесса о соглашении по зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским [экономическим] союзом, и в ближайший месяц-два планируется продолжить эти переговоры. Я уверен, что, когда этот переговорный процесс будет завершен, это очень позитивно повлияет на развитие нашего торгового оборота, который наверняка сильно увеличится", - сказал дипломат.

Посол сообщил, что на форум из Индонезии прибыла делегация, в составе которой есть как "представители правительственных организаций, так и бизнеса".

В свою очередь заместитель министра по вопросам продовольствия и агропромышленного комплекса Координационного министерства по экономическим вопросам Республики Индонезия Мусдалифах Махмуд выразила уверенность, что "достижение соглашения [о ЗСТ], позволит облегчить процедуру торгового сотрудничества, в том числе прохождение транзакций". "Я надеюсь, что большое количество сделок будет проведено, и приведет это к развитию, в первую очередь, взаимопонимания между предпринимателями с обеих сторон", - сказала она.