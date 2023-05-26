Аксаков назвал разумным предложение освободить долгосрочные вклады от НДФЛ

Глава думского комитета по финансовому рынку считает, что такая мера могла бы стимулировать население формировать долгосрочные вклады

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Долгосрочные вклады можно освободить от подоходного налога для стимулирования долгосрочных сбережений, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе V съезда Ассоциации банков России.

"Возникает вопрос, что сделать для того, чтобы долгосрочные вклады формировались в банках. Естественно, первое же предложение, которое звучит, на мой взгляд вполне разумное, это освобождение, например, от подоходного налога", - сказал он.

По мнению Аксакова, такая мера могла бы стимулировать население формировать долгосрочные вклады. Депутат также отметил, что, возможно, такие вклады можно будет сделать безотзывными, для того, чтобы у банков также был стимул их открывать.

Безотзывные вклады - те вклады, с которых нельзя частично или полностью снять деньги ранее срока, прописанного в договоре. При других условиях вкладчики могут снять свои средства в любой момент, но при этом потеряют проценты.

При этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев такое предложение не поддержал. "Я думаю, что дело не в налогах. Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было. Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто не свойственен банку", - сказал Моисеев.

Он также отметил, что механизм безотзывных вкладов так и не был введен, так как инициатива Минфина о принятии поправок в Гражданский кодекс не была поддержана. Моисеев добавил, что даже в случае создания такого вида вкладов, они не станут массовым продуктом.