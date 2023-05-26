Эксперт заявил, что РФ ускорит развитие нефтехимии через увеличение вовлекаемого сырья

В соответствии с дорожной картой развития нефтегазохимического комплекса, Россия нарастит производство крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия установила более амбициозную цель по вовлечению сырья в производство нефтехимической продукции, что будет способствовать ускорению развития отрасли. Такое мнение высказал эксперт "ИнфоТЭК", доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

22 мая стало известно, что правительство утвердило актуализированную дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса. В соответствии с документом, Россия нарастит производство крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году.

"В первую очередь обращает на себя внимание планируемое значительное ускорение развития отрасли. Если в Энергетической стратегии-2030 намечалось увеличить долю сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта - прим. ТАСС), направляемого на нужды нефтехимии, с 23,1% в 2018 году до 35% в 2035 году, то в дорожной карте динамика гораздо амбициознее - с 26,7% в 2022 году до 35,2% уже к 2025 году. То есть фактически сроки достижения прежнего ориентира сокращены на 10 лет", - отметил эксперт.

Андрианов подчеркнул, что выход на такой показатель произойдет за счет значительного увеличения физических объемов поставок, а не благодаря общему сокращению добычи углеводородов в России.

"Об этом свидетельствуют заложенные в дорожной карте планируемые показатели роста производства - с 6,9 млн тонн в 2022 году до 9,9 млн тонн в 2025 году", - добавил он.