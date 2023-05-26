ЦБ может продлить банкам льготу по признанию потерь по кредитам подсанкционных компаний

Также это касается кредитов военнослужащим и членам их семей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России допускает, что отсрочка признания потерь банков по выданным кредитам подсанкционным компаниям, а также военнослужащим и членам их семей, может быть продлена. Об этом заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России.

До конца 2024 года у банков есть возможность не ухудшать оценку ссуд заемщиков, которые находятся под санкциями. Также до конца января 2024 года кредитные организации могут принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей.

"Что касается кредитов, которые были выданы компаниям, находящимся под санкциями, и кредитов, выданных военнослужащим и членам их семей: я напомню, что мы дали отсрочку признания потерь по такого рода кредитам, если есть необходимость признания таких потерь, до конца 2024 года. Конечно, мы в в дальнейшем планируем рассмотреть вопрос о необходимости продления этой меры", - сказала Полякова.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что продлевает до конца этого года право кредитных организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Так, речь идет о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. При этом с июля 2023 года банки начнут раскрывать информацию о самом факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков.