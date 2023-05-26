В Кузбассе запустили асфальтобетонный завод для ускорения строительства обхода Кемерова

Мощность производственного комплекса составляет 175 тонн продукции в час

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Новый асфальтобетонный завод, построенный для ускорения строительства северо-западного обхода Кемерова, заработал в Кемеровской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Вблизи строительной площадки северо-западного обхода Кемерова начал работу современный асфальтобетонный завод. Производственный комплекс мощностью 175 тонн смесей в час обеспечит стройматериалами правобережную часть обхода протяженностью 17 км. Работы планируется производить с мая по октябрь этого года. В этом сезоне планируется произвести и уложить 295 тыс. тонн асфальтобетонных смесей", - говорится в сообщении.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркивает важность ускоренного строительства северо-западного обхода Кемерова, его слова приводит пресс-служба.

"Ежедневно получаю сводку о выполняемых работах. За 1,5 года строительства объекта выполнен колоссальный объем работ: возводятся мостовые сооружения, транспортные развязки, дорожники уже приступили к укладке дорожного полотна на правобережной части обхода. Современный асфальтобетонный завод позволит оптимизировать процесс транспортировки материалов и ускорит выполнение плана", - отметил Цивилев.

Новый завод расположился на участке обходной дороги, примыкающем к правому берегу реки Томь. Завод оснащен современной системой сортировки инертных материалов и смесительным агрегатом для выпуска высококачественных асфальтобетонных смесей, применяемых при строительстве и ремонте дорог. Подчеркивается, что завод имеет низкое энергопотребление и обеспечивает минимальное количество выбросов в атмосферу. Модульная конструкция завода позволяет быстро перемещать его с объекта на объект.

Северо-западный обход Кемерова позволит перенаправить движение автотранспорта по федеральной трассе "Сибирь", которая сейчас проходит через город. Проект строительства реализуется в рамках Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, общий объем финансирования - 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей - из федерального бюджета. В строительстве задействованы более 1,2 тыс. человек и 456 единиц техники, говорится в сообщении.