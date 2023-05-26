ЦБ РФ: многие уходящие из России иностранные компании оставляют себе возможность вернуться

Иностранные компании за год совершили около 200 сделок по продаже активов в России, но из них лишь 20% на сумму более $100 млн

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доля иностранных компаний, которые продали свои российские активы, по отношению ко всем работающим в России зарубежным компаниям невелика, следует из обзора финансовой стабильности Банка России. При этом многие уходящие из РФ иностранные компании оставляют себе возможность вернуться, заключая опционные соглашения с правом на обратный выкуп активов.

Всего за период с марта 2022 г. по март 2023 года было совершено около 200 сделок по продаже активов в РФ, при этом лишь 20% из них - сделки, связанные с продажей крупных иностранных активов (более $100 млн). Среди одобренных с октября 2022 года сделок всего пять предполагали фактические выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн.

В национальных масштабах влияние продажи иностранными инвесторами российских активов на рынок РФ ограничено, отмечает регулятор. "Во-первых, значительная часть таких сделок, как правило, предполагает сохранение необходимых лицензий на производство и патентов, прав на товарные знаки, компаниям продолжают поставляться сырье, материалы и комплектующие, оказывается техническая и материальная поддержка. Кроме того, многие иностранные компании, выходя из российских активов, оставляют себе возможность вернуться", - пояснили в ЦБ. Такие сделки включают опционы, предоставляющие право на обратный выкуп активов в течение определенного срока. При этом бизнес, как правило, продолжает бесперебойно функционировать.

Тем не менее, в отдельных случаях риски, связанные с выходом иностранных инвесторов из российских активов, сохраняются и связаны с теми активами, которые в наибольшей степени зависят от иностранных поставок. "С целью нивелирования таких рисков соответствующие сделки особо пристально рассматриваются подкомиссией [правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации]. Для того чтобы снизить указанные риски, прорабатываются аспекты функционирования бизнеса в будущем. Приоритет отдается покупателям, имеющим профильный опыт работы в соответствующей отрасли, а также ведущим бизнес в смежных отраслях, что позволяет достичь синергетических эффектов и повысить операционную и финансовую устойчивость приобретаемого бизнеса", - следует из документа.

Также отдельное внимание уделяется планам нового собственника по дальнейшему развитию бизнеса, в том числе планам по перестройке технологических, производственных и логистических цепочек, которые могут пострадать в результате выхода иностранного инвестора. Внимание уделяется и вопросам финансирования совершаемых сделок, в том числе контролю увеличения долговой нагрузки корпоративного сектора и соответствующих рисков банков.

ЦБ РФ также контролирует риски возможных всплесков волатильности на валютном рынке в результате совершения таких сделок, поэтому покупателям рекомендуется равномерно распределять приобретение валюты.