Ежемесячная сумма экспортных доходов в юанях с февраля 2022 года выросла в 53 раза

По данным Банка России, она составила $7 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Cанкционное давление со стороны недружественных стран привело к трансформации структуры валютных потоков России и их переориентации на валюты дружественных стран, следует из обзора финансовой стабильности Банка России. Так, экспортные доходы за месяц, номинированные в китайских юанях, с февраля 2022 года по март 2023 года увеличились в 53 раза (до $7 млрд).

При этом доходы, номинированные в долларах США и евро, сократились на 58% и 75% соответственно (до $11 и $4 млрд) соответственно. В импорте также происходит переход на расчеты в валютах дружественных стран - преимущественно китайский юань, объем расчетов по которому вырос с $1 млрд до $8 млрд с февраля 2022 года по март 2023 года.

В феврале 2023 года чистый экспорт по евро стал отрицательным из-за сильного сокращения расчетов в евро за экспорт и более медленного отказа от евро в расчетах за импорт. В связи с неравномерностью темпа перехода к новым валютам по экспортным и импортным расчетам в условиях слабого взаимодействия российского рынка с международным на внутреннем валютном рынке возникают временные дисбалансы. Так, в конце марта - начале апреля 2023 года на рынке валютных свопов наблюдалось ухудшение ситуации с ликвидностью в евро.

Также возникновению периодических дисбалансов на валютном рынке способствует увеличение сроков и объемов отсрочки платежей у компаний-экспортеров от иностранных контрагентов, что приводит к разрыву между фактической отгрузкой экспортных товаров и расчетом за них. Отсрочка платежей приводит к ограничению возможности использования инструментов торгового финансирования и повышает потребности компаний в финансировании со стороны российских банков.

Ситуация усугубляется постоянным ухудшением корреспондентских связей в валютах недружественных стран, отмечает ЦБ.

"С начала 2022 г. по март 2023 г. количество корреспондентских отношений российских кредитных организаций с кредитными организациями - нерезидентами в валютах недружественных стран сократилось <…>. В этих условиях структура требований банковского сектора к банкам-нерезидентам изменилась", - пояснил регулятор. С одной стороны, снизилась подверженность банков санкционным рискам (хотя риск новых блокировок сохраняется): вырос объем размещений средств в дружественных странах, увеличилась доля валютной ликвидности в валютах дружественных стран. С другой стороны, повысилась зависимость от операций через отдельные иностранные банки и усложнилась возможность доступа российских банков к рынкам "токсичных" валют.