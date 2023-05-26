Россияне с начала 2022 года нарастили сбережения в иностранных инструментах

При этом сохраняется тенденция уменьшения валютных депозитов физических лиц в российских банках и увеличения объемов валютных переводов населения в иностранные банки, следует из обзора ЦБ РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Граждане продолжают наращивать сбережения в иностранных инструментах - с 1 января 2022 года по 1 апреля 2023 года их уровень увеличился на 4,1% пункта (п. п.), до 19,2%, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Из-за значительного роста объемов переводов средств физических лиц в банки-нерезиденты и иностранным брокерам, уровень сбережений граждан в иностранных инструментах с 1 января 2022 года по 1 апреля 2023 года вырос на 4,1 п. п., до 19,2%", - следует из документа. Продолжение накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на данные активы со стороны недружественных стран, а также риски, связанные с финансовой устойчивостью зарубежных финансовых организаций, опасаются в регуляторе.

При этом сохраняется тенденция уменьшения валютных депозитов физических лиц в российских банках и увеличения объемов валютных переводов населения в иностранные банки. В целом за 2022 год и первый квартал 2023 года граждане снизили объемы валютных депозитов в российских банках на 3,1 трлн рублей, при этом объем переводов валюты на собственные счета в банках-нерезидентах за этот период составил 2,6 трлн рублей, а объем наличной иностранной валюты на руках вырос на 1,9 трлн рублей.

В свою очередь, расширение санкционных ограничений в начале 2022 года привело к завершению тенденции 2020-2021 годах по значительным покупкам иностранных акций и облигаций. В итоге в период с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года граждане купили иностранные акции на 14 млрд рублей и продали иностранные облигации на 36 млрд рублей. При этом если раньше физические лица покупали иностранные ценные бумаги через российскую инфраструктуру, то теперь они увеличили переводы средств брокерам-нерезидентам: за 2022 год они выросли в 16 раз по сравнению с 2021 годом и составили 228 млрд рублей, в 2023 году тенденция сохранилась (50 млрд рублей за первый квартал).

Российские акции являлись единственным типом ценных бумаг, который физические лица покупали на протяжении 2022-2023 гг. (приток на 1,2 трлн рублей). При этом отличие от предыдущих лет состоит в том, что после 2022 года основные покупки совершали не розничные инвесторы на биржевом рынке, а владельцы крупных пакетов акций на внебиржевом рынке. Сделки во многом совершались для возврата акций в российскую инфраструктуру и переоформления собственности из-за санкционных рисков. На биржевом рынке физические лица заняли преимущественно выжидательную позицию и совершали небольшие покупки акций, несмотря на значительный рост числа новых клиентов с начала марта 2022 года, пояснил регулятор.

В то же время физлица по-прежнему предпочитают размещать деньги на рублевых вкладах: в 2022 году и в первом квартале 2023 года их объем возрос на 5,7 трлн рублей. Доля депозитов и средств на счетах в юанях в отчетный период выросла на 1,2 п. п., до 10,2% от общего объема валютных депозитов. Доля рублевых вкладов в совокупных вложениях граждан и средств на счетах увеличилась на 1,3 п. п., до 42,2% в 2022 году и в первом квартале 2023 года.