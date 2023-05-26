Производители зерна в Испании просят о помощи из-за низких цен на продукцию

Представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Грегорио Хуарес пояснил. что проблема заключается в том, что низкие продажные цены на зерновые сочетаются с низким производством из-за засухи и очень высокой стоимостью производства

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Испанские производители зерновых культур попросили о помощи на фоне низких цен на продукцию. Об этом корр. ТАСС заявил представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Грегорио Хуарес Рамирес.

"Наше потребление составляет около 37 млн тонн, а наше среднее производство - 21,4 млн тонн в зависимости от года, - уточнил он. - Этот год катастрофический, и мы рассчитываем на 10 млн тонн". "Нормальная работа черноморского гуманитарного коридора поставляет на рынок значительное количество зерновых, что в совокупности с другими условиями, такими как хороший урожай в Бразилии, России и т. д., приводит к тому, что мировые котировки на фуражное зерно находятся на допандемийном уровне, а в некоторых случаях даже ниже", - пояснил специалист.

"Эти котировки отражаются <...> на внутреннем рынке с низкими ценами для фермеров", - добавил Хуарес Рамирес. "Производители зерновых в Испании просят помощи, которая компенсирует эти низкие цены, - пояснил он. - Проблема для испанских производителей заключается в том, что низкие продажные цены на зерновые сочетаются с низким производством из-за засухи и очень высокой стоимостью производства".

"Правительство Испании уже попросило у Еврокомиссии сформулировать меры, чтобы каким-то образом компенсировать нехватку рентабельности зерновых хозяйств, - подчеркнул эксперт. - Отказ от украинского товара вроде ничего не решил бы, нам бы пришлось покупать на других рынках с более или менее схожими котировками".

Как сообщил в четверг заместитель руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции, координатор зернового коридора Юсуф Каракаш, Китай, Испания и Турция приняли больше всего судов с продовольствием в рамках зерновой сделки. Отмечается, что к настоящему моменту по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн тонн зерна на 953 судах. Доля Испании составляет 18% от общего объема.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.