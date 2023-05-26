В Башкирии агрохолдинг вложит 24 млрд рублей в развитие сельхозпроизводства

Соответствующее соглашение компания "УК Стар Нафта", правительство республики и Сбербанк заключили на Всероссийском инвестиционном сабантуе

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Компания "УК Стар Нафта" инвестирует 24 млрд рублей в развитие производства яйца бройлеров, мяса птицы и расширение сельскохозяйственных земель в Башкирии. Соответствующее соглашение компания, правительство республики и Сбербанк заключили на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае, сообщили журналистам организаторы форума.

"Агрохолдинг в Башкортостане инвестирует в развитие 24 млрд рублей. Правительство Республики Башкортостан, Сбербанк и компания "УК Стар Нафта" договорились о стратегическом партнерстве. Соответствующее соглашение было подписано 26 мая в Сибае, в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье", - говорится в сообщении.

В частности, в Альшеевском районе будет построен репродуктор по производству инкубационного яйца бройлеров производственной мощностью 40 млн яиц в год. Кроме того, компания планирует построить бройлерное производство мощностью до 100 тыс. тонн мяса в год и убойный цех.

Также "УК Стар Нафта" планирует расширить площадь сельхозземель до 100 тыс. га, приобрести технику и модернизировать мощности для хранения зерна. "Производство мяса птицы - актуальное направление для региона. К тому же нам необходимо наращивать экспортный потенциал АПК республики. Поэтому традиционно будем поддерживать инвестора, в регионе есть все условия для этого", - привели в сообщении слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии - министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Гендиректор "УК Стар Нафта" Альбина Газизова добавила, что компания планирует создать единую экспортную точку и запустить железнодорожную отгрузку на совместное предприятие в Китае. По ее словам, это позволит экспортировать комбикорм, жом, птицу в объеме до 300 тыс. тонн в год.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.