26 мая, 12:04,
обновлено 26 мая, 12:58

Путин: отечественный бизнес показал, что его интересы связаны именно с Россией

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что предприниматели продемонстрировали это делом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией, именно в ней они хотят расширять свои производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство, приобретать активы", - сказал глава государства в пятницу, обращаясь к участникам встречи с "Деловой Россией".

Он также отметил, что многие предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работали и работают уверенно и собранно. Их лидерский авторитет, деловая, общественная, моральная репутация в дальнейшем будут помогать им становиться сильнее, подчеркнул Путин.

По его словам, в период сложных вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия, коллективы предприятий смотрят на своих руководителей, на то, как они действуют в непростой и нестандартной обстановке, как они организуют свою жизнь.

"Предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес", - заметил глава государства. Они занимаются повышением благосостояния миллионов людей, предъявляют спрос на научные разработки, на высококлассных специалистов, двигают вперед систему профессионального образования, добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация