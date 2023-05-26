Путин заявил, что бизнес РФ активно осваивает ниши после ухода части зарубежных брендов

По словам президента, отечественные компании "увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский бизнес возвращает себе позиции, которые ранее занимали на рынке зарубежные транснациональные компании, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

"Сегодня отечественный бизнес, в том числе малые и средние компании, активно осваивают ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов. Напомню, что в начале 1990-х годов, - вы, собственно, знаете это лучше, чем кто-бы то ни был, - наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. И, конечно, российские предприниматели, объективно, практически не могли с ними конкурировать. Пришло время возвращать свои позиции", - сказал Путин.

Он отметил, что "отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью, увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги".