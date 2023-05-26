Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке

По словам президента, это путь к автаркии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский бизнес не должен замыкаться на внутреннем рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

"При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений, нельзя замыкаться только на нем. Это путь в самоизоляцию, автаркию и к потере конкурентоспособности", - сказал президент.

По его словам, Россия, как бы не хотелось недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где в настоящее время происходит глубокая кардинальная трансформация, меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчетная системы.

"Все громче заявляют о себе динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес, молодой и гибкий, но уже с хорошей закалкой, может успешно конкурировать, бороться за покупателя", - добавил он.

По его словам, государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы российские предприниматели наращивали инвестиции, вкладывали средства в строительство предприятий в создание новых рабочих мест.