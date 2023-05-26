Путин пообещал, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес

По словам президента, как только что-то меняется, появляются новые не очень эффективно работающие нормативы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Диалог государства с бизнесом по преодолению административных барьеров продолжится, заверил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе общения с членами "Деловой России".

"Именно при участии деловых кругов в свое время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчетности, подачу других обязательных сведений", - напомнил глава государства.

По его словам, "похоже, что этот процесс вечный и он никогда не останавливается". Путин пояснил, что как только что-то меняется, появляются новые не очень эффективно работающие нормативы. "Поэтому вот такой живой диалог он всегда был и будет востребован, будем и дальше двигаться в этом направлении, опираясь в первую очередь на мнение предпринимателей, действуя в ваших интересах, а значит в интересах коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны", - подчеркнул президент, обращаясь к участникам общения.

В целом Путин предложил в ходе встречи обсудить вопросы улучшения делового климата в России. "Мы с вами регулярно общаемся, возвращаемся к этой теме в ходе наших встреч, открыто обсуждаем проблемы, которые волнуют бизнес, имеют большое значение для продвижения его инициатив. И такое тесное взаимодействие, прямой контакт предпринимательского сообщества и исполнительной власти в полной мере себя оправдывает", - продолжил глава государства. "Надеюсь, что в полной. Если не в полной, то вы сегодня об этом скажете", - добавил он.

"Хотел бы подчеркнуть - благоприятный, конкурентный деловой климат не создается призывами или декларациями. Здесь очень важна обратная связь от делового сообщества. Нужно, конечно, отталкиваться от реальных проблем, обозначить их и последовательно решать", - заключил Путин.