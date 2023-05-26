Путин поблагодарил предпринимателей, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах

Президент пообещал им поддержку государства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил предпринимателей, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях РФ, пообещал им поддержку государства. Речь об этом зашла на встрече с "Деловой Россией" в пятницу.

"Хочу поблагодарить предпринимателей, которые помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, восстанавливают промышленные, инфраструктурные и социальные объекты", - сказал глава государства. Он отметил, что "такая вовлеченность в общее дело страны, нацеленность на повышение качества жизни людей, конечно же, заслуживает поддержки от государства".

"Эта поддержка, безусловно, будет обеспечена", - заверил президент.

Российский лидер заметил, что год назад на встрече с "Деловой Россией" прозвучали идеи о повышении качества медицинской помощи, о том, как использовать дистанционные технологии в здравоохранении, внедрять электронные рецепты, а также предложения по улучшению экологической ситуации в городах и поселках. Путин пообещал, что на текущей встрече обязательно обсудит с членами бизнес-организации то, как идет продвижение по всем этим направлениям. "Повестка "Деловой России" демонстрирует понимание потребностей, запросов общества, желание участвовать в решении проблем нашей страны, проблем людей", - подчеркнул он.