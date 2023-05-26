Путин: кабмин скоро подготовит идеи по смягчению уголовного законодательства для бизнеса

По словам президента, "правительство этим активно занимается"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство РФ должно в ближайшее время завершить проработку инициатив по декриминализации уголовного законодательства в сфере бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе общения с членами "Деловой России".

Он напомнил, что на прошлой такой встрече обсуждался отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность погашена, также речь шла о сокращении сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям. "Здесь было непросто найти компромисс, однако такая работа проведена, соответствующие федеральные законы подписаны в марте текущего года и уже вступили в силу", - отметил глава государства. По его словам, "в результате все оказались в выигрыше, и предприятия работают устойчиво, не попадают в зону риска, и государственный бюджет пополняется".

"Работа эта продолжается, в правительстве идет эта работа, и уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей, предложений и выйти на итоговые решения. Повторю еще раз, правительство этим активно занимается, и в ближайшее время работа будет доведена до логического конца", - подчеркнул Путин.