26 мая, 12:14,
обновлено 26 мая, 12:24

Путин предложил АСИ и "Деловой России" разработать стандарт социального капитала бизнеса

Президент предложил включить в этот стандарт стимулы для предпринимателей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и "Деловой России" разработать стандарт социального капитала бизнеса и включить в него стимулы для предпринимателей.

"Считаю, что Агентство стратегических инициатив вместе с "Деловой Россией" и другими объединениями могли бы разработать так называемый стандарт социального капитала бизнеса на основе принципов, о которых говорили на недавнем съезде РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС)", - сказал президент на встрече с "Деловой Россией" в пятницу.

Он добавил, что "будет правильным включить в этот стандарт стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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