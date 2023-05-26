ФТС перечислила в бюджет 2,23 трлн рублей

Врио главы службы Руслан Давыдов отметил, что в мае есть четкая тенденция увеличения платежей относительно плановых заданий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в государственный бюджет 2,23 трлн рублей с начала текущего года, зафиксирована тенденция увеличения таможенных платежей относительно плановых заданий. Об этом заявил в пятницу врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"В мае [есть] четкая тенденция увеличения платежей относительно плановых заданий. На вчерашний день мы собрали 2 трлн 230 млрд [рублей], примерно 75% - импортные платежи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее, 24 мая, Давыдов заявил ТАСС, что перечисления в бюджет РФ от поставок по импорту в 2023 году выросли на 10% в сравнении с 2022 годом.

ФТС в январе - апреле 2023 года перечислила в федеральный бюджет 1,779 трлн рублей, это на 31% меньше, чем в 2022 году.