В Приамурье появится комплекс по глубокой переработке сои

Проект реализуют не позднее 2026 года

ТАСС, 26 мая. Соглашение о строительстве в Амурской области производственно-логистического комплекса мощностью переработки 2 тыс. т соевых бобов в сутки подписано на российско-китайском экономическом форуме "Амурэкспо-2023" в Благовещенске. Проект реализуют не позднее 2026 года, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Сторонами подписания выступили КРДВ и компания "Дальневосточный агротерминал" (принадлежит ГК "Содружество") в присутствии главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова и губернатора Амурской области Василия Орлова.

"Производственно-логистический комплекс по глубокой переработке сои будет реализован в ТОР "Амурская" не позднее 2026 года. <…> Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 16 млрд рублей. На производственно-логистическом комплексе будет создано 600 высокотехнологичных рабочих мест. Молодые специалисты получат стимулы к развитию в регионе, также проект послужит точкой притяжения для опытных специалистов из центральных регионов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сырье (соевые бобы) будет закупаться как у аграриев Амурской области, так и у дальневосточных регионов - Приморья и Еврейской автономной области. "Приамурье, как регион, в котором одной из преобладающих сельхозкультур является соя, становится привлекательным для множества крупных компаний по переработке сельхозпродукции. Мы заинтересованы в том, чтобы соя не вывозилась в необработанном виде на экспорт, а максимально перерабатывалась на территории области, чтобы создавался прибавочный продукт. ТОР делают строительство перерабатывающих предприятий на территории области очень выгодным вложением инвестиций", - сообщил Орлов, слова которого привели в сообщении.

Для реализации проекта были расширены границы ТОР "Амурская", в рамках которой резиденту будут предоставлены в долгосрочную аренду земельный участок и доступ к электроснабжению, отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев. Реализация проекта должна обеспечить качественный рост экспорта продукции глубокой переработки из России в страны Азии, в том числе Китай.

По данным КРДВ, в данный момент на ТОР "Амурская" проекты реализуют 43 резидента. Уже работают 15 созданных при господдержке предприятий. Свыше 6 тыс. местных жителей получили работу, бизнесом вложено 1,4 трлн рублей.

О форуме

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников, от представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.