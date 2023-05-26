В Омской области рассчитывают создать полуторагодовой запас кормов для сельхозживотных

Для этого почти на 10% будут увеличены посевы кормовых культур

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Омской области, где из-за засух в последние три года фермеры вынуждены были косить на корма животным посевы зерновых культур, поставили задачу сделать в этом году полуторогодовалый запас кормовых культур. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Сильная засуха в Омской области в последние три года привела к нехватке кормов для сельскохозяйственных животных и снижению их качества. Некоторые аграрии вынуждены были косить посевы зерновых для прокорма скота или закупать их в других регионах страны. Для компенсации выросших расходов на приобретение кормов в прошлом году омские власти выделили 180 млн рублей.

"В этом году мы особое внимание уделяем заготовке кормовых культур. Это основная задача, потому что у нас за эти три года засухи все переходящие запасы кормов закончились. Поэтому стоит задача заготовить полуторогодовалый запас кормов для нашего животноводства", - сказал Дрофа.

Он отметил, что для этого почти на 10% будут увеличены посевы кормовых культур, проведено несколько покосов многолетних трав. Поспособствовать росту объемов заготовки кормов должна и погода - в этом году синоптики не прогнозируют засухи.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей. Животноводческие хозяйства произвели 606 тыс. тонн молока, 190,8 тыс. тонн мяса, более 869 млн штук яиц.