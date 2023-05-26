Spiegel: ФРГ получает все больше данных об "украинском следе" в деле по "Северным потокам"

Германские следователи увязали с Украиной метаданные виновников подрывов газопровода

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Следователи Германии получают все больше информации, свидетельствующей о том, что за диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", скорее всего, стоит украинская сторона. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в настоящее время следствие в ФРГ в большей степени занято поиском ответа на вопрос, совершили взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом, согласно сведениям издания, немецкие специалисты считают "крайне маловероятным" сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

По данным Der Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) получила от спецслужб стран-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность украинцев к диверсии на "Северных потоках".

Сообщается, что от иностранных спецслужб в Германию поступили "многочисленные сведения, согласно которым, виновниками <...>, скорее всего, являются украинцы".

Следователи также увязывают с Украиной данные электронного письма, которое отправили для аренды причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" судно.

По данным источников издания в следственных кругах, метаданные электронного письма, которое было отправлено для аренды яхты "Андромеда", возможно, причастной к транспортировке взрывчатки, "ведут на Украину".