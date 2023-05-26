Путин отнес развитие традиций бизнеса в РФ к ключевым факторам стабильности и суверенитета

Как уточнил президент, речь идет о технологическом, промышленном, культурном и ценностном суверенитете

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возрождение исторических и развитие новых традиций бизнеса в России являются одним из ключевых факторов стабильности и суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

"Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства - это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова", - сказал глава государства, обращаясь к участниками встречи. Речь идет, как уточнил президент, о технологическом, промышленном, культурном и ценностном суверенитете.

"Сегодня бизнес - гораздо шире, чем только экономическая жизнь, или, точнее сказать, не ограничивается только экономической жизнью", - подытожил Путин.