26 мая, 12:27,
обновлено 26 мая, 12:48

Путин отнес развитие традиций бизнеса в РФ к ключевым факторам стабильности и суверенитета

Как уточнил президент, речь идет о технологическом, промышленном, культурном и ценностном суверенитете

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возрождение исторических и развитие новых традиций бизнеса в России являются одним из ключевых факторов стабильности и суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

"Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства - это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова", - сказал глава государства, обращаясь к участниками встречи. Речь идет, как уточнил президент, о технологическом, промышленном, культурном и ценностном суверенитете.

"Сегодня бизнес - гораздо шире, чем только экономическая жизнь, или, точнее сказать, не ограничивается только экономической жизнью", - подытожил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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