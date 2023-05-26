ТМК не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам 2021 года компания выплатила итоговые дивиденды в размере 0,82 рублей на одну обыкновенную акцию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Такое решение поддержали 90,6% проголосовавших акционеров. Компания также заявила, что не будет распределять прибыль по результатам 2022 года.

По итогам 2021 года компания выплатила итоговые дивиденды в размере 0,82 рублей на одну обыкновенную акцию.

Согласно дивидендной политике, ТМК выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей компании, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат и других факторов.

О компании

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Чехии и Казахстане. ТМК Steel Holding Limited, зарегистрированная на Кипре, владеет 90,64% компании. В свободном обращении находятся 9,36% акций производителя.