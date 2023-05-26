Запуск энергорынка на Дальнем Востоке могут перенести на начало 2024 года

По информации Минэнерго, срок может сдвинуться из-за необходимости детальной доработки нормативно-правовых изменений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Рынок электроэнергии на Дальнем Востоке может быть запущен с 2024 года, сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс, слова которого приводит Минэнерго, в ходе годового собрания ассоциации "Совет рынка". Ранее запуск планировался в ноябре.

"Либерализация цен в неценовых зонах изначально была запланирована на ноябрь 2023 года. Но с учетом необходимости полной и детальной доработки нормативно-правовых изменений сроки могут сдвинуться на 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов выступил с предложением о расширении второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь) путем присоединения Дальнего Востока вместо создания третьей ценовой зоны. По его словам, это позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет создания рыночных условий и повысит надежность энергоснабжения.

Ранее Шульгинов в интервью ТАСС сообщал, что первый этап объединения энергосистем, в рамках которого будут объединены электросети 220 кВ, планируется завершить к 2028 году. Наряду с этим в дальнейшем планируется объединить сеть 500 кВ.