Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за первый квартал в 264 рубля на акцию

Собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 30 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал утвердить дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 264 рублей на акцию, сообщила компания.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров было рекомендовано утвердить 11 июля. Собрание акционеров компании, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме.

Совет директоров также признал успешным ход реализации стратегии развития компании до 2025 года.

Дивиденды "Фосагро" по итогам 2022 года составили 465 руб. на акцию, за третий квартал 2022 года - 318 руб. Финальные дивиденды по итогам 2021 года и за первое полугодие 2022 года составили 780 руб. на обыкновенную акцию.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.