МЭР призвало нарастить инвестиции в технологическую независимость до 2,5 трлн рублей в год

По словам главы ведомства Максима Решетникова, сейчас этот показатель составляет "где-то 550 млрд рублей"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Для достижения технологической независимости необходимо нарастить инвестиции в отрасли на 2 трлн рублей в год. Об этом сказал сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"При этом наша потребность в инвестициях составляет принципиально иную величину. Провели анализ инвестиций с точки зрения того, какой сейчас объем инвестиций идет в отраслях. Это где-то 550 млрд рублей. А потом посчитали, сколько нам надо инвестиций в эти отрасли для того, чтобы выйти на те параметры технологической независимости, которые мы поставили как цели по экономическому росту. Нам нужно 2,5 трлн рублей в год. То есть у нас разница до 2 трлн рублей в год нарастить инвестиции в эти сектора", - сказал министр.