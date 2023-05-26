Таможня с начала года предоставила бизнесу преференций на 85 млрд рублей

Как сообщил врио главы ФТС России Руслан Давыдов, в 2022 году в результате действия комплексного плана поддержки бизнеса участники ВЭД получили 1 трлн рублей льгот и преференций

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года предоставила бизнесу льгот и преференций на общую сумму 85 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов на полях приуроченного ко дню предпринимателя форума (Совета регионов) "Опоры России" "Финансовые и налоговые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях".

"В этом году у нас пока что 85 млрд рублей поддержки, это и комиссия евразийская. Вот этот объем обнуления пошлин. В прошлом году он был гигантский. Первый заход был больше 1 300 позиций, сейчас около 300 позиций. Они там меняются периодически, комиссия, совет вносит изменения", - сказал он.

Давыдов отметил, что в прошлом году в результате действия комплексного плана поддержки бизнеса участники ВЭД получили 1 трлн рублей льгот и преференций.

"За прошлый год, если вот на круг всех каких только можно льгот собрать по линии внешнеэкономической деятельности, включая таможенные различных видов, - более триллиона рублей за прошлый год. За этот год, понятно, что многое выбрано уже, ситуация в значительной степени успокоилась. Импорт в этом году растет в сравнении с прошлым годом, когда очень много мер было направлено на то, чтобы простимулировать импорт, когда ввели санкции, нарушили нам финансирование, нарушили логистику, взаимные расчеты. Поэтому правительство смотрело очень сильно на то, чтобы по импорту было все хорошо, чтобы товары поступали", - пояснил Давыдов выделение такого большого объема льгот бизнесу в прошлом году.

Сейчас, по его словам, бизнес уже приспособился, и теперь в фокусе внимания бюджетный баланс. "Мы все-таки фискальный орган и бюджет он нужен стране и бюджетников у нас меньше не стало, и людям надо помогать, и на нужды СВО деньги нужны. Поэтому, конечно, здесь очень важен баланс, чтобы бизнесу, с одной стороны, помогать, но, с другой стороны, чтобы не было такого расшвыривания денег", - сказал Давыдов.