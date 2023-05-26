На Ставрополье в 2023 году нарастили господдержку производства шерсти

На возмещение затрат аграриям выделят 95 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья увеличили объем субсидий на поддержку производства шерсти в 2023 году. На возмещение затрат аграриям направят 95 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"На развитие овцеводства из федерального и краевого бюджетов выделяются субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец агропредприятиям, реализующим продукцию перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации. В 2023 году на эти цели предусмотрено порядка 95 млн рублей", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства края Виктора Фетисова.

Объем субсидий увеличен на 3% по сравнению с прошлым годом. Средства направляются в том числе по госпрограмме региона "Развитие сельского хозяйства". Господдержка позволяет сельскохозяйственным производителям компенсировать до 20% затрат.

В министерстве отметили, что на Ставрополье уже началась стригальная кампания. В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах планируют остричь около 700 тыс. овец и получить 2,7 тыс. тонн товарной шерсти.

"Ставропольский край традиционно входит в тройку регионов страны по производству шерсти. Развитие этой отрасли - одно из приоритетных направлений в крае. Ставропольская шерсть пользуется спросом не только по всей России, но и за рубежом. Ежегодно экспортируется более 3 тыс. тонн шерсти в Китай, Индию, Республику Беларусь", - прокомментировали в министерстве.

Овцеводы на Ставрополье разводят пять тонкорунных пород - ставропольскую, кавказскую, советскую, манычского и джалгинского мериносов, а также две полутонкорунные породы - северокавказскую мясо-шерстную и ташлинскую. По поручению губернатора края Владимира Владимирова, регион намерен нарастить производство шерсти до 5 тыс. тонн в год.